Брат Погба: если «Манчестер Юнайтед» хочет денег, клуб должен продать Поля сейчас

Матьё Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о ситуации с контрактом игрока с английским клубом.



«Поль счастлив. Его игра становится лучше. У него остался год по контракту с „Манчестер Юнайтед“. Не знаю, останется ли он в клубе до конца срока действия соглашения. Единственное, что могу сейчас сказать, — это то, что если „Манчестер Юнайтед“ хочет денег, клубу следует продать его сейчас. Если они этого не сделают, Поль уйдёт бесплатно. О продлении контракта я ничего не слышал», — приводит слова Матьё Погба El Chiringuito.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 18 матчах чемпионата Англии забил 3 гола.