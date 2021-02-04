Игнашевич объяснил феномен 37-летнего Лебеденко

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мыслями о выступлении опытного нападающего команды Игоря Лебеденко.



«Игорь в порядке — статистику посмотрите. В чём его феномен? Он знает и умеет всё. Профессионал. Готовится хорошо. И, конечно, обладает высоким уровнем мастерства. Поэтому Лебеденко и конкурентоспособен в 37 на этом уровне», — сказал Игнашевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Лебеденко защищает цвета «Торпедо» с 2019 года. В ходе своей карьеры также выступал за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Ахмат», московский «Арарат» и «Факел». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых забил 9 голов (2 — с пенальти).

«Идёт игра на выживание. Как на войне». Ждать ли «Торпедо» Игнашевича в РПЛ? Рекордсмен сборной России хотел бы увидеть в национальной команде спартаковскую пару центральных защитников.