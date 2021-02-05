Пауло Дибала приступил к тренировкам после травмы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вернулся к тренировкам после травмы. 27-летний аргентинец опубликовал фото тренировочного процесса в «Инстаграме» и написал, что ждёт возвращения на поле.

Напомним, Дибала получил повреждение левого колена 10 января в матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло». Он может вернуться на поле уже 9 февраля, когда «Ювентусу» предстоит сыграть ответный полуфинальный матч Кубка Италии с «Интером».

В нынешнем сезоне Дибала провёл за «старую синьору» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. За туринский клуб форвард выступает с 2015 года, до этого он защищал цвета «Палермо» и «Институто». С 2015 года футболист вызывается в сборную Аргентины. Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.