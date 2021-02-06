Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо узнал об уходе из «Манчестер Юнайтед» из соцсетей
Защитник Маркос Рохо узнал об уходе из «Манчестер Юнайтед» не от руководства клуба, а из социальных сетей, сообщает ESPN.
Напомним, 2 февраля Рохо прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».
По информации источника, 30-летний футболист ждал ответа официальных лиц английского клуба, которые могли активировать опцию продления контракта до 2022 года. Об уходе из «Манчестер Юнайтед» Рохо узнал из Интернета.
С января 2011 по июль 2012 года Маркос Рохо выступал за московский «Спартак». В «Манчестер Юнайтед» перешёл в сезоне-2014/2015. За английский клуб Рохо сыграл 122 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Рохо также играл на правах аренды за «Эстудиантес».
Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Боку Хуниорс»
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