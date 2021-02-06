«Лестер» хочет продлить контракт с одним из своих лидеров
«Лестер Сити» намерен продлить контракт с полузащитником Юри Тилемансом. Клуб уже инициировал начало переговоров с 23-летним бельгийцем, который сейчас является одним из лидеров «лис». Об этом сообщил журналист Daily Telegraph Джон Перси в «Твиттере».
Руководство и тренерский штаб «Лестера» восхищены игрой Тилеманса в нынешнем сезоне. Юри провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Клуб намерен предложить хавбеку долгосрочный контракт с улучшенными финансовыми условиями.
Transfermarkt оценивает Тилеманса в € 50 млн. СМИ связывали его с мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом», но дальше слухов дело не зашло. До переезда в Англию бельгиец защищал цвета «Монако».
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