Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«ПСЖ» — «Монпелье». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер» вышел из переговоров по Кристиану Эриксену из-за финансовых запросов игрока

«Лестер» вышел из переговоров по Кристиану Эриксену из-за финансовых запросов игрока
Футбол / Англия 0

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, по всей видимости, не перейдёт в «Лестер Сити».

Как сообщает Sky Sports, «лисы» действительно вступили в переговоры по датскому футболисту, однако вскоре вышли из них, узнав о его финансовых запросах. Зарплата Эриксена в три раза превышает самый крупный оклад в «Лестере», и руководство английского клуба оказалось не готово платить игроку столько.

Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кристиана в € 35 млн. Его команда, набрав 30 очков в 18 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Интер» купит Гомеса в случае продажи Эриксена
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021