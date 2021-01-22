«Лестер» вышел из переговоров по Кристиану Эриксену из-за финансовых запросов игрока

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, по всей видимости, не перейдёт в «Лестер Сити».
Как сообщает Sky Sports, «лисы» действительно вступили в переговоры по датскому футболисту, однако вскоре вышли из них, узнав о его финансовых запросах. Зарплата Эриксена в три раза превышает самый крупный оклад в «Лестере», и руководство английского клуба оказалось не готово платить игроку столько.
Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кристиана в € 35 млн. Его команда, набрав 30 очков в 18 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
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