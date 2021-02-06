«Аталанта» — «Торино»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино». Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Торино».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Ассистенты — Маттео Пассери и Родольфо Ди Вуоло. Резервный рефери — Даниэле Довери.



«Аталанта» в 20 встречах набрала 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Торино» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (47).



Матч первого круга «Торино» — «Аталанта» состоялся 26 сентября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 4:2.