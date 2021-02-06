«Химки» обыграли «Чайку» в товарищеской встрече

Подмосковные «Химки» принимали «Чайку» в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Суэна» в Белеке (Турция) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:0.

Подмосковная команда вышла вперёд на 28-й минуте. Автором гола стал новичок «Химок» Филип Дагерстоль. Голевую передачу отдал Илья Кухарчук. На 50-й минуте подопечные Игоря Черевченко увеличили преимущество усилиями Кухарчука.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» дома встретятся с «Уфой».