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«Химки» обыграли «Чайку» в товарищеской встрече

«Химки» обыграли «Чайку» в товарищеской встрече
Футбол / РПЛ 0

Подмосковные «Химки» принимали «Чайку» в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочном поле отеля «Суэна» в Белеке (Турция) и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:0.

Подмосковная команда вышла вперёд на 28-й минуте. Автором гола стал новичок «Химок» Филип Дагерстоль. Голевую передачу отдал Илья Кухарчук. На 50-й минуте подопечные Игоря Черевченко увеличили преимущество усилиями Кухарчука.

Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» дома встретятся с «Уфой».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 0
Чайка
Песчанокопское, Россия
1:0 Дагерстоль – 28'   2:0 Кухарчук – 50'
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