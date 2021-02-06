Очередной потрясающий гол капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со штрафного. Видео

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 60-я минута матча, счёт 3:2 в пользу хозяев.



На 48-й минуте матча гости сократили отставание. «Саутгемптон» получил право на пробитие штрафного примерно в 30 метрах от ворот «Ньюкасла». К мячу подошёл капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус и уложил его точно в верхний угол ворот.

Видео шикарного удара Джеймса Уорд-Прауса со штрафного

Это пятый гол 26-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Ральфа Хазенхюттля в 21 матче набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл» (22) — на 16-м месте. У «Саутгемптона» один матч в запасе.