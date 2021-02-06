«Так играть нельзя». Полузащитник «Аталанты» высказался об упущенной победе над «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Мартен Де Рон прокомментировал результат матча с «Торино» (3:3).

«Когда ты ведёшь со счётом 3:0 и заканчиваешь игру с одним очком, винить можно только себя. Так играть нельзя, я извиняюсь перед всеми фанатами...» — написал Де Рон в «Твиттере».

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Торино». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:3. Второй гол забил игрок «Аталанты» Робин Госенс. Малиновский разогнал атаку с ходу, далее отыграл на Мурьеля, тот прострелил на дальнюю штангу, и Госенс ударом в касание замкнул — мяч от рук вратаря залетел в ворота.



Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. На 42-й минуте Андреа Белотти не забил пенальти, однако после добивания сумел отыграть один мяч. В конце первого тайма Бремер забил второй гол «Торино». На 84-й минуте Федерико Бонаццоли сравнял счёт.