«Аталанта» с Миранчуком упустила преимущество в три мяча в матче с «Торино»

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» сыграла вничью с «Торино». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 3:3.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник Йосип Иличич. Словенец откликнулся на шикарный заброс де Рона из глубины, обработал мяч в штрафной и пробил точно в ближний угол ворот. Второй гол забил игрок «Аталанты» Робин Госенс. Малиновский разогнал атаку с ходу, далее отыграл на Мурьеля, тот прострелил на дальнюю штангу, а Госенс ударом в касание замкнул — мяч от рук вратаря залетел в ворота.

Луис Мурьель довёл счёт до разгромного. Иличич вырезал передачу в туринскую штрафную, Мурьель первым ударом не пробил Сиригу, но Луис успел к добиванию и тонко перекинул мяч через вратаря. На 42-й минуте Андреа Белотти не забил пенальти, однако после добивания сумел отыграть один мяч. В конце первого тайма Бремер забил второй гол «Торино». На 84-й минуте Федерико Бонаццоли сравнял счёт.

Алексей Миранчук вошёл в игру на 59-й минуте, заменив Иличича.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает 7-е место в таблице Серии А. «Торино» (16) — на 17-м месте.

В другом матче Серии А «Специя» на выезде обыграла «Сассуоло» (2:1).