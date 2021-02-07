Сульшер прокомментировал упущенную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Эвертоном». Встреча 23-го тура чемпионата Англии состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась вничью — 3:3. «Красные дьяволы» упустили победу на пятой добавленной минуте.

«Мы заслужили победу в игре, но это футбол, вы должны использовать свои шансы и не можете пропускать после каждого удара. Мы должны сосредоточиться на улучшении команды. Мы забиваем больше голов, создаём моменты, и вы чувствовали, что доминировали в игре и должны были е` выиграть. Болельщики видят, что мы команда, которая пытается добиться этого», — приводит слова Сульшера BBC.

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 23 матчах набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (37) — на 6-м месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.