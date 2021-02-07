«Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» и прервал трёхматчевую серию поражений в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион». «Шпоры» одержали победу со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 54-й минуте матча — полузащитник хозяев Пьер-Эмиль Хёйбьерг классной передачей разрезал оборону соперника, Гарри Кейн принял мяч в штрафной и аккуратно пробил в дальний угол.

Видео гола Гарри Кейна

Через четыре минуты вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура со своей половины поля добежал до штрафной, покатил мяч на свободного Сон Хын Мина, и тот в касание неотразимо пробил под перекладину.

Видео гола Сон Хын Мина

«Шпоры» прервали трёхматчевую серию проигрышей в АПЛ. В 20-м туре подопечные Жозе Моуринью дома проиграли «Ливерпулю» (1:3), в 21-м в гостях — «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), в 22-м туре — «Челси» (0:1).



«Тоттенхэм Хотспур» в 22 матчах набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте.