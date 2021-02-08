«Челси» переиграл «Шеффилд» благодаря голам Маунта и Жоржиньо

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал на своём поле лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 1:2.
Счёт был открыт на 43-й минуте — нападающий гостей Тимо Вернер, находясь на левом краю штрафной площади соперника, отдал передачу низом в центр на полузащитника Мэйсона Маунта, который ударом в касание отправил мяч в угол ворот.
На 54-й минуте «Шеффилд» сравнял счёт. Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отметился курьёзным автоголом. 27-летний немец в стиле лучших нападающих катнул мяч мимо голкипера. Проблема лишь в том, что это был голкипер его команды Эдуар Менди.
Видео автогола Антонио Рюдигера
Но уже через 4 минуты «Челси» вновь вышел вперёд. За фол на Тимо Вернере в ворота «Шеффилда» был назначен пенальти, который уверенно реализовал Жоржиньо. Итальянский полузащитник своим голом установил итоговый счёт встречи.
Видео гола Жоржиньо с пенальти
Благодаря этой победе «Челси» набрал 39 очков в 23 матчах, что позволяет лондонцам занимать 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Клинки» по-прежнему на самом дне — они занимают последнюю, 20-ю строчку с 11 очками в активе.
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