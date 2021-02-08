«Атлетико» летом планирует приобрести Андре Силву
Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может летом перейти в мадридский «Атлетико», сообщает Bild.
По информации источника, немцы будут готовы к переговорам только в том случае, если получат предложение на сумму более € 30 млн. Силва также вызвал интерес со стороны «Вулверхэмптона», с которым его агент Жорже Мендеш имеет хорошие связи, и клуба Бундеслиги, название которого не сообщается.
Согласно Transfermarkt, «Атлетико» интересовался игроком сборной Португалии во время трансферного окна в январе.
25-летний Силва забил 17 голов в 19 матчах Бундеслиги за «Айнтрахт» в этом сезоне и занимает второе место в списке бомбардиров после нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. Андре также выступал за «Милан», «Севилью», «Порту».
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