Суарес установил рекорд XXI века в составе «Атлетико», покорив достижение Роналду

В матче 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту». Встреча проходила на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:2.
Как сообщает Opta Jose в «Твиттере», Луис Суарес забил 16 голов в своих первых 17 матчах за «Атлетико» в чемпионате Испании, став первым игроком в XXI веке, которому покорилась данная отметка по количеству забитых мячей в дебютном сезоне. Для 16 забитых мячей ему потребовалось наименьшее количество игрового времени. Предыдущее достижение принадлежало Криштиану Роналду – 15 забитых мячей в 17 играх за мадридский «Реал» в сезоне-2009/2010.
Напомним, что 34-летний уругвайский форвард присоединился к «матрасникам» на правах свободного агента в сентябре 2020 года, покинув «Барселону». Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2022 года.
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