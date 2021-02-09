«Сельта» прервала победную серию «Атлетико» в чемпионате Испании

В матче 22-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал на своём поле «Сельту». Встреча проходила на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:2.

Начало матча для команды Диего Симеоне получилось весьма настораживающим. Уже на 13-й минуте «Сельта» открыла счёт усилиями Санти Мины. «Атлетико» ответил на 45-й минуте голом в раздевалку в исполнении Луиса Суареса.

Во втором тайме уже «матрасникам» было суждено забить первыми. На 50-й минуте дубль на свой счёт записал Луис Суарес. Казалось, что матч завершится очередной закономерной победой «Атлетико». Но ближе к концу встречи в составе «Сельты» на поле появился экс-нападающий донецкого «Шахтёра» и лиссабонской «Бенфики» Факундо Феррейра. Уже на 90-й минуте аргентинец забил гол и установил итоговый счёт матча.

«Сельта» прервала восьмиматчевую победную серию «Атлетико» в чемпионате Испании. «Матрасники» по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 20 матчах. Ближайшие преследователи — «Реал» и «Барселона» — имеют в своём активе по 43 очка.