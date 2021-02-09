Бенефис Левандовского — в видеообзоре победы «Баварии» в полуфинале клубного ЧМ
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Аль-Ахли» встречался с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар) и завершилась со счётом 0:2.
Немецкая команда вышла вперёд уже на 17-й минуте матча. Счёт открыл нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски, результативную передачу отдал форвард Серж Гнабри. В концовке встречи, на 85-й минуте, Левандовски оформил дубль, забив гол после паса нападающего Лероя Зане.
Таким образом, «Бавария» вышла в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с мексиканской командой «УАНЛ Тигрес». Встреча состоится 11 февраля, стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. В матче за 3-е место «Аль-Ахли» встретится с бразильским клубом «Палмейрас».
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