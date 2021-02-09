Видеообзор разгромной победы «Ростова» в матче с тбилисским «Локомотивом»

«Ростов» одержал победу в товарищеском матче с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе футбольного центра Марбельи (Испания) и завершилась со счётом 4:1.



Ростовчане вышли вперёд на 31-й минуте усилиями нападающего Понтуса Альмквиста. Через 4 минуты защитник Максим Осипенко отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 54-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Локомотива», который успешно реализовал полузащитник «Ростова» Матиас Норманн. На 75-й минуте форвард Дмитрий Полоз упрочил преимущество ростовской команды. Через две минуты Полоз оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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