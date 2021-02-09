Куман отреагировал на изображение Месси в форме «ПСЖ» на обложке France Football

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на изображение нападающего каталонцев Лионеля Месси в форме «Пари Сен-Жермен» на обложке популярного журнала France Football.

«Я не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть говорят. Тренеру „Лиона“ очень нравится пресса, про меня так нельзя сказать. Что нам нужно сделать, так это подготовиться к матчу с „Севильей“ и „Алавесом“, а во вторник мы сыграем в Лиге чемпионов с „ПСЖ“. Там и увидим», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.



Напомним, ранее в СМИ просочилась информация о финансовых деталях контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Аргентинский форвард был недоволен нарушением конфиденциальности и принял решение покинуть каталонский клуб. Интерес к лидеру сине-гранатовых помимо «ПСЖ» приписывают также «Манчестер Сити».