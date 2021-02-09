Судье Оливеру пришлось увезти семью из дома после скандального матча «Реал» — «Ювентус»

Бывший судья английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург поделился мыслями об угрозах и оскорблениях, поступающих его коллеге Майку Дину.



«Это больно и страшно. Самое ужасное — социальные сети позволяют этому происходить. Может ли Премьер-лига что-то сделать? Нет. PGMOL? Нет. «Твиттер»? Ещё как. Но он ничего не делает. Я по-прежнему получаю оскорбления, потому что отвечаю за судейство в федерации футбола Греции. Судьи тоже люди. Они ошибаются. Я тоже ошибался, но всегда есть грань. К сожалению, в соцсетях эту грань пересекают слишком часто.



Майклу Оливеру пришлось увезти семью из дома после матча, в котором «Реал» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в 2018 году. Это всё неправильно, но, пока соцсетям плевать на происходящее, оскорбления вроде тех, которые получил Майк, не прекратятся», — написал Клаттенбург в своей колонке для Daily Mail.



Напомним, в сезоне-2017/2018 «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов проигрывал «Ювентусу» 0:3. Общий счёт противостояния был 3:3, и командам предстояло дополнительное время. Однако в концовке Оливер назначил пенальти в пользу мадридцев. Вратарь Джанлуиджи Буффон начал активно апеллировать к арбитру, за что был удалён с поля. «Реал» забил и прошёл дальше, а голкипер «бьянконери» после матча заявил, что у Оливера «мусорный бак вместо сердца».

Арбитр АПЛ попросил не назначать его на матчи после оскорблений и угроз в соцсетях