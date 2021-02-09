Юпамекано выбирает между тремя клубами

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано рассматривает только три клуба для продолжения карьеры, сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
По информации источника, 22-летний французский футболист выбирает между «Баварией», «Ливерпулем» и «Челси».
Напомним, летом в контракте Юпамекано активируется сумма отступных в размере € 42 млн. При этом Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн. Помимо названных клубов приобрести Деотшанкюля хотят «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Недавно председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику.
Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, забил гол и получил 3 жёлтые карточки.
- 9 февраля 2021
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