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«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Юпамекано

«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Юпамекано
Футбол / Англия 0
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Претендентов на защитника «РБ Лейпциг» Деотшанкюля Юпамекано стало меньше.

По всей видимости, футболист не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Кристиана Фалька, опубликованной в его «твиттере», «красные дьяволы» лишились шансов на подписание француза.

Напомним, летом в контракте Юпамекано активируется сумма отступных в размере € 42 млн. При этом Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в € 60 млн. Приобрести Деотшанкюля хотят «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Бавария». Недавно председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге подтвердил интерес к защитнику.

Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В нынешнем сезоне провёл 19 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

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