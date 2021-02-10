Моуринью отреагировал на слухи о продаже Кейна на фоне бестрофейной серии «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финальной встречи Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», прокомментировав значение бестрофейной серии клуба для Гарри Кейна.



«Кейну просто нужно выиграть одну игру. Чтобы забрать трофей, он просто должен выиграть один матч. Я знаю, что это сложная игра с громкой вывеской против команды, которая, вероятнее всего, выиграет Премьер-лигу. Именно поэтому я считаю, что это будет очень сложный финал.



Но, чтобы выиграть трофей, нам просто нужно выиграть матч. Вы должны спросить Гарри, но я думаю, что «ожидание»- не лучший способ для победы в матче. В игре с «Сити» мы будем обязаны бороться. Может быть, эта встреча имеет для Кейна личное значение, но я думаю, что он — тот парень, который может поговорить с вами об этом лично», — цитирует Моуринью Goal.



Встреча финала Кубка английского лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» состоится 25 февраля, начало – 18:00 мск.

Бывший игрок «Ливерпуля» посоветовал клубу купить Гарри Кейна