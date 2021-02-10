Пахарь ушёл из «Сиены» спустя две недели. Команду готовился возглавить Газзаев

Пресс-служба «Сиены» сообщила об отставке главного тренера Мариана Пахаря.
«Решение принял сам латвийский тренер, потому что сложившаяся ситуация не позволяла ему работать в оптимальных условиях для достижения целей, которые ставит перед собой клуб «Сиена». Клуб благодарит Мариана Пахаря за помощь клубу в такой сложный момент, а также за вклад, который он внёс в команду благодаря своему опыту и профессионализму», — сообщает пресс-служба «Сиены».
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев, который готовился принять «Сиену» после ухода Альберто Джилардино, ранее рассказал, почему не смог официально возглавить итальянскую команду. «Да, я приехал в «Сиену» на позицию главного тренера. Но поскольку я не являюсь гражданином Евросоюза, требуется время, чтобы подготовить и оформить все необходимые документы", — сказал Газзаев.
Пахарь работал в «Сиене» с 27 января. При латвийском тренере команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью. «Сиена» в 16 матчах набрала 22 очка и занимает восьмое место в группе Е итальянской Серии D.
- 10 февраля 2021
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