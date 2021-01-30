Владимир Газзаев рассказал, почему «Сиену» официально возглавил Пахарь

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев, который готовился принять «Сиену» после ухода Альберто Джилардино, рассказал, почему не смог официально возглавить итальянскую команду.

«Да, я приехал в «Сиену» на позицию главного тренера. Но поскольку я не являюсь гражданином Евросоюза, требуется время, чтобы подготовить и оформить все необходимые документы.

Когда и как возник вариант с «Сиеной»? Мне позвонил Алексей Зинин, рассказал про вариант с возможностью возглавить «Сиену». После этого мы обговорили всё вместе с президентом клуба Романом Геворкяном. Мне проект показался очень интересным и перспективным, а так же с точки зрения получения опыта. Италия во все времена являлась одной из ведущих мировых футбольных держав, поэтому особо долго не раздумывал.



Задачи очевидны. «Сиена» — клуб с большими традициями и историей, команда выступала в Серии А. Цели и задачи в сезоне ставятся высокие — выход в Серию C. Хотел бы отметить вклад Романа Геворкяна, президент очень заботливо относится к клубу. Считаю, что болельщики и все поклонники клуба должны ценить то, что он делает.



Кроме нас с Марьяном в штаб вошли итальянские специалисты, ранее работавшие в «Сиене»: тренер по физподготовке и тренер по вратарям. Штаб сформирован за исключением одной позиции. Может ли ее занять россиянин? Всё возможно, сейчас идет подбор кандидатур.



В Италии всё хорошо, никаких проблем не возникло. Но в Италии я действительно провёл пока слишком мало времени и успел провести только три тренировки. Кардинально что-то изменить пока сложно, но все игроки очень внимательно слушают и старательно всё выполняют. Не сомневаюсь, что через определённое время у нас будет прогресс как в игре, так и в плане результата.



Общение с командой? С этим пока есть проблемы. В Италии, повторюсь, пока провел слишком мало времени, поэтому на первое время приходится прибегать к услугам переводчика. Буду усиленно учить итальянский язык.

Как только появится возможность в будущем посетить матчи «Аталанты» и «Фиорентины» — обязательно это сделаю. Но пока нужно сконцентрироваться на работе с «Сиеной», поскольку команда в данный момент находится не в лучшем физическом и психологическом состоянии. Какие напутствия дал Валерий Георгиевич? У него очень ответственная работа, но что касается напутствия, конечно, пожелал удачи и хороших результатов", — цитирует Газзаева «РБ-Спорт».

Ранее бывший главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь официально возглавил «Сиену», выступающую в итальянской Серии D.