Газзаев покинет «Сиену», не успев её возглавить

Российский тренер Владимир Газзаев не будет тренировать клуб Серии С «Сиену», команду вновь возглавит Альберто Джилардино.

«Всё получилось не совсем так, как ожидалось. Прежде всего, было полное отсутствие содействия со стороны местных властей. По непонятным причинам, получение документации по оформлению разрешения на работу затягивались, более того, не было понимания, когда это может произойти. Я не знаю, с чем это связано. Таким образом, руководить командой фактически не получается, находясь постоянно на трибунах.

Я однозначно не останусь в «Сиене», так как считаю, что президент клуба Роман Геворкян прикладывал титанические усилия в плане профессионального развития клуба, и в этой ситуации мэрия города и болельщики должны быть благодарны и высоко ценить его заботу. У меня же с момента приезда создавалось абсолютно другое впечатление. В связи со всем этим начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо», – цитирует Газзаева «РБ Спорт».

Ранее было объявлено, что помощник Газзаева Марьян Пахарь, руководивший командой, ушёл со своего поста спустя две недели после назначения.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, бывший нападающий сборной Италии Альберто Джилардино вернется на пост главного тренера «Сиены».