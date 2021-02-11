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«Сиена» объявила о возвращении Джилардино

«Сиена» объявила о возвращении Джилардино
Футбол / Италия 0
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Пресс-служба «Сиены» сообщила о назначении Альберто Джилардино главным тренером команды.

«Мистер Джилардино возвращается на тренерскую скамейку „Сиены“. Тренер, с которым клуб «бьянконери» начали этот сезон, вернулся, чтобы руководить командой вместе с Гаэтано Кариди. Презентация тренера состоится сегодня в 18:00», — сообщает пресс-служба клуба.

Джилардино работал в «Сиене» с сентября 2020 года, но ушёл из клуба в январе.

Вчера, 10 февраля, «Сиена» объявила об уходе в отставку латвийского специалиста Мариана Пахаря. Пахарь работал в «Сиене» с 27 января. При латвийском тренере команда проиграла три матча и один раз сыграла вничью. «Сиена» в 16 матчах набрала 22 очка и занимает восьмое место в группе Е итальянской Серии D.

Российский тренер Владимир Газзаев ранее объяснил, почему он не смог возглавить «Сиену».

Владимир Газзаев покинет «Сиену», не успев её возглавить
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