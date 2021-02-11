«Локомотив» купил полузащитника «Факела» Андрея Никитина

Фланговый полузащитник «Факела» Андрей Никитин стал игроком «Локомотива». Московский клуб выкупил права на 20-летнего игрока и оставил его в стане воронежской команды на правах аренды до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

В сезоне-2020/2021 Никитин провёл за «Факел» 25 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает Андрея в € 300 тыс. Финансовые детали перехода молодого вингера в «Локомотив» не разглашаются.

Ранее на взрослом уровне Никитин выступал за белгородский «Салют» и футбольный клуб «Рязань». Его основная позиция на поле — левый фланговый полузащитник. Кроме того, Андрей может закрыть амплуа центрфорварда и левого защитника.