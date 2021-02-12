У бывшего полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу родилась дочь

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Мариу, известный в России по выступлению за московский «Локомотив», сообщил о рождении ребёнка.
«10.02.2021! Лучший день в моей жизни! Спасибо, моя любовь, за самое большое счастье в нашей жизни», — написал футболист в своём «инстаграме». Судя по хештегу в посте, у Жоау родилась дочь, которую назвали Оливией.
Мариу является воспитанником «Спортинга», за который дебютировал в 2011 году. Спустя шесть лет хавбека приобрёл миланский «Интер». В составе «нерадзурри» Жоау не закрепился и впоследствии уходил в аренду в «Вест Хэм Юнайтед» и «Локомотив». В прошлом году вернулся в «Спортинг», также на правах аренды.
С 2014 года Мариу вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды 28-летний игрок — чемпион Европы 2016 года.
- 12 февраля 2021
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