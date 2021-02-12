Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 500 млн подписчиков в социальных сетях, сообщает Bleacher Report в своём «твиттере».



Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Роналду вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды форвард — чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019). Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Криштиану Роналду в € 60 млн.



«Ювентус» набрал в 20 матчах 42 очка и поднялся на третье место в итальянской Серии А. 13 февраля клуб проведёт встречу 22-го тура с «Наполи». Команды встретятся на поле стадиона «Диего Армандо Марадоны» в Неаполе. Старт матча – в 20:00 мск.

IFFHS: Роналду занимает третье место по количеству голов в клубной карьере, Месси — пятое