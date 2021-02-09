IFFHS: Роналду занимает третье место по количеству голов в клубной карьере, Месси — пятое

Международная федерация футбольной истории и статистики составила список лучших бомбардиров в истории футбола на клубном уровне. В него включены футболисты, на счету которых 500 и более забитых мячей в клубной карьере.
«Золото» этого рейтинга — у бразильского нападающего Ромарио с 689 голами. За ним расположился Пеле, у него 684 гола. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду, в активе которого 661 мяч. Лионель Месси — на пятом месте с 651 голом. Из действующих футболистов в этом рейтинге присутствует также Златан Ибрагимович, который забил 501 гол в составе различных клубов.
Лучшие бомбардиры на клубном уровне по версии IFFHS
1. Ромарио (Бразилия) — 689 голов
2. Пеле (Бразилия) — 684
3. Криштиану Роналду (Португалия) — 661
4. Йозеф Бицан (Австрия) — 656
5. Лионель Месси (Аргентина) — 651
6. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 645
7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) — 635
8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) — 593
9. Эйсебио (Португалия) — 581
10. Герд Мюллер (Германия) — 566
11. Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) — 562
12-13. Фернанду Пейротеу (Португалия) — 538
12-13. Джимми Макгрори (Шотландия) — 538
14. Уве Зеелер (Германия) — 508
15. Златан Ибрагимович (Швеция) — 501
16. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — 500
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