IFFHS: Роналду занимает третье место по количеству голов в клубной карьере, Месси — пятое

Международная федерация футбольной истории и статистики составила список лучших бомбардиров в истории футбола на клубном уровне. В него включены футболисты, на счету которых 500 и более забитых мячей в клубной карьере.

«Золото» этого рейтинга — у бразильского нападающего Ромарио с 689 голами. За ним расположился Пеле, у него 684 гола. Замыкает тройку лидеров Криштиану Роналду, в активе которого 661 мяч. Лионель Месси — на пятом месте с 651 голом. Из действующих футболистов в этом рейтинге присутствует также Златан Ибрагимович, который забил 501 гол в составе различных клубов.

Лучшие бомбардиры на клубном уровне по версии IFFHS

1. Ромарио (Бразилия) — 689 голов

2. Пеле (Бразилия) — 684

3. Криштиану Роналду (Португалия) — 661

4. Йозеф Бицан (Австрия) — 656

5. Лионель Месси (Аргентина) — 651

6. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 645

7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) — 635

8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) — 593

9. Эйсебио (Португалия) — 581

10. Герд Мюллер (Германия) — 566

11. Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) — 562

12-13. Фернанду Пейротеу (Португалия) — 538

12-13. Джимми Макгрори (Шотландия) — 538

14. Уве Зеелер (Германия) — 508

15. Златан Ибрагимович (Швеция) — 501

16. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — 500