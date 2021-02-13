Зинедин Зидан: как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации нападающего «сливочных» Гарета Бэйла, выступающего в этом сезоне на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур».



«Как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Жозе Моуринью. Надеюсь, у Гарета всё хорошо, как и у всех наших игроков», — цитирует французского специалиста As.



В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.



Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Мадридский «Реал» отдал валлийца в аренду в «Тоттенхэм» в надежде, что он вернётся на прежний уровень и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом Бэйл вернётся в «Королевский клуб», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.

Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Вероятнее всего, форвард вернётся в «Реал»