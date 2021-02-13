Зинедин Зидан: как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации нападающего «сливочных» Гарета Бэйла, выступающего в этом сезоне на правах аренды за «Тоттенхэм Хотспур».
«Как тренер, желаю Гарету Бэйлу всего наилучшего. Не знаю, что у них случилось с Жозе Моуринью. Надеюсь, у Гарета всё хорошо, как и у всех наших игроков», — цитирует французского специалиста As.
В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.
Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Мадридский «Реал» отдал валлийца в аренду в «Тоттенхэм» в надежде, что он вернётся на прежний уровень и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом Бэйл вернётся в «Королевский клуб», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.
- 13 февраля 2021
-
17:05
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:31
-
16:21
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:38
-
15:29
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:08
-
13:52
-
13:45
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:06
-
13:00
-
12:30
-
12:18
-
12:03
-
12:03
-
11:41
-
11:21