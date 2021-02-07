Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Вероятнее всего, форвард вернётся в «Реал»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла, арендованного у мадридского «Реала», сообщает AS.
По информации источника, будущее Бэйла не связано с Лондоном. «Сливочные» отдали его «Тоттенхэму» в надежде, что он снова найдёт свой футбол и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом «Королевский клуб» снова примет валлийца, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. Гарет всё чаще проводит время на скамейке запасных «шпор», Моуринью выпускает его на поле крайне редко.
В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.
Моуринью — журналистке на вопрос про Бэйла: вы не заслуживаете ответа
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:24
-
14:16
-
13:56
-
13:43
-
13:23
-
13:23
-
12:58
-
12:58
-
12:45
-
12:08
-
12:00
-
11:55
-
11:45
-
11:43
-
11:41
-
10:47
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:06
-
10:02
-
09:56
-
09:52
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:13
-
07:47
-
06:16
-
04:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам