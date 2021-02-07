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Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Вероятнее всего, форвард вернётся в «Реал»

Моуринью не рассчитывает на Бэйла. Вероятнее всего, форвард вернётся в «Реал»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не рассчитывает на нападающего Гарета Бэйла, арендованного у мадридского «Реала», сообщает AS.

По информации источника, будущее Бэйла не связано с Лондоном. «Сливочные» отдали его «Тоттенхэму» в надежде, что он снова найдёт свой футбол и останется в Англии, но теперь всё говорит о том, что следующим летом «Королевский клуб» снова примет валлийца, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. Гарет всё чаще проводит время на скамейке запасных «шпор», Моуринью выпускает его на поле крайне редко.

В нынешнем сезоне Гарет Бэйл провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Аренда форварда рассчитана до конца сезона-2020/2021.

Моуринью — журналистке на вопрос про Бэйла: вы не заслуживаете ответа
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