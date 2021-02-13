Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев в матче 24-го тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:3).



«Это был интересный матч, в котором мы должны были победить. Мы играли в хороший футбол, доминировали во владении мячом, забрали инициативу у „Лестера“, и в остальном были действительно лучшими. Мы забили гол, могли и должны были забивать ещё, что бы там ни было. Всё было нормально, а потом случился казус с VAR. Пенальти, штрафной, офсайд, не офсайд, гол. Это оставило осадок. Подобные вещи должны измениться. Первый гол „Лестера“, по моему мнению — это офсайд.



Три игрока хозяев оказались в офсайде, но судьи решили иначе. Так оно и есть. Второй пропущенный мяч — это, очевидно, недоразумение. Это ситуация, когда вратарь должен кричать, а я не слышал, чтобы кто-то кричал. Это не так уж и круто.



Мне очень не понравился момент с третьим голом „лис“. Мы были слишком открыты. Я не могу это принять. В течение 75 минут или около того мы играли превосходно, а затем мы проиграли матч со счётом 3:1. Это показывает, в какой сложной ситуации мы находимся », — приводит слова немецкого специалиста BBC.

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«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте.