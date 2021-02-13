«Ливерпуль» впервые при Юргене Клоппе проиграл три матча подряд в АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Как сообщает Opta Sport, мерсисайдцы впервые при Юргене Клоппе потерпели третье поражение подряд в матчах чемпионата Англии. В матче 22-го тура «Ливерпуль» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), а в 23-м туре красные разгромно проиграли «Манчестер Сити» (1:4).



Интересно, что последний раз мерсисайдцы проигрывали три раза подряд в АПЛ при Брендоне Роджерсе, ныне тренирующем «Лестер».

Видео победного гола «Лестера» в матче с «Ливерпулем»

«Лестер Сити» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (40) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (50).