«Дженоа» поделил очки с «Торино», Шомуродов отыграл один тайм
В матче 22-го тура итальянской Серии А «Торино» сыграл вничью с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 0:0.
Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов вышел на поле во втором тайме, в перерыве заменив форварда Горана Пандева.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа. Ассистенты — Дамьяно Ди Йорьо и Вито Мастродонато. Резервный арбитр — Федерико Ла Пенна.
«Дженоа» в 22 матчах набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. Команда Шомуродова не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд. «Торино» (17) занимает 17-е место в таблице. Туринская команда последние пять матчей сыграла вничью.
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