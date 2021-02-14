А. Ерёменко: Адебайор расспрашивал меня про РПЛ

Бывший игрок «Лечче», «Сатурна» и «Рубина» Алексей Ерёменко рассказал об интересе экс-форварда «Реала» Эммануэля Адебайора к Российской Премьер-Лиге, а также поделился мнением о перспективах российских футболистов Алексея Миранчука и Александра Кокорина в Серии А.



«Адебайор был в Парагвае, но вроде закончил играть и поселился в Аккре, как и Асамоа Гьян. Видел обоих в октябре. Раньше Адебайор расспрашивал меня про РПЛ, потому что им интересовались клубы оттуда. Но я не заметил у него особого желания выступать в России.



Миранчук и Кокорин могут хорошо себя проявить в Серии А. Считаю Кокорина самым талантливым российским игроком после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в «Фиорентине». То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче ему будет на поле», — приводит слова Ерёменко сайт телеканала «Матч ТВ».

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