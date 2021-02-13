Карпин: Смолов уехал в «Сельту», вау! Понимаете, какой бред? Раньше 30–50 русских играли

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в программе «Инсайдеры» прокомментировал последние трансферы российских игроков в европейские клубы.

«Реакция на переход Кокорина — слава богу. Хорошо, что хоть кто-то уезжает. К сожалению, мало таких, кого туда забирают. В больших чемпионатах у нас играют три футболиста, абсурд какой-то. Почему наши футболисты там не играют? Не могут выиграть конкуренцию. И там им будут платить меньше денег. Представляешь, что мы творим с нашими футболистами, которые в Европе никому не нужны за меньшие деньги?! А мы им здесь ещё больше даём.



Говорим, у нас Смолов уехал в «Сельту», вау! Три передачи отдал — вау! Вышел на замену — красавец! Понимаете, какой бред? Раньше играли 30–50 русских. Играли и играли. А сейчас один вышел на замену… Кокорин отдал 7 точных передач… Вы отмечаете, что Кокорин отдал 7 точных передач! Возьмите Онопко, Никифорова, Колыванова, Шалимова… Сколько передач и голов они создавали! А сейчас ажиотаж от семи передач.

В 18 лет в Испании игроки приходят обученными. У нас российских футболистов приходится учить азам, как обработать, подработать мяч. Вон Глебов пришёл — не знал, как мяч обработать. Он и сейчас-то не особо знает, но вот работаем над этим тоже. Всем тренерам приходится объяснять простые вещи, на уровне ДЮСШ. Это одна из проблем российского футбола. Но это не проблема детских тренеров. Детей тренирует тот, кто готов это делать на такую зарплату. Если мне платят 15–20 тысяч рублей, то какая квалификация? Мне нужно думать, чем семью накормить, некогда заниматься квалификацией", — цитирует Карпина «Матч ТВ».