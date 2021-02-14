Гвардиола: «Ман Сити» побеждает за счёт командных усилий. У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, за счёт чего «горожанам» удаётся побеждать в нынешнем сезоне.
«В нашем составе нет игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. У нас нет Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Неймара. Мы должны побеждать с помощью командных усилий.
Более чем доволен выступлениями Илкая Гюндогана. Он уже стал лучшим игроком января. Если продолжит в том же духе, то получит этот приз снова», – приводит слова Гвардиолы talkSPORT.
«Манчестер Сити» в 23 матчах набрал 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.
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