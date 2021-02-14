Гвардиола: «Ман Сити» побеждает за счёт командных усилий. У нас нет Месси, Роналду, Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, за счёт чего «горожанам» удаётся побеждать в нынешнем сезоне.



«В нашем составе нет игроков, которые могут выиграть матч в одиночку. У нас нет Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе или Неймара. Мы должны побеждать с помощью командных усилий.



Более чем доволен выступлениями Илкая Гюндогана. Он уже стал лучшим игроком января. Если продолжит в том же духе, то получит этот приз снова», – приводит слова Гвардиолы talkSPORT.



«Манчестер Сити» в 23 матчах набрал 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.

Гюндоган: Месси — мой любимый игрок всех времён