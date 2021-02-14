Гюндоган: Месси — мой любимый игрок всех времён

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о любимом игроке всех времён.
«Хороший вопрос. Скажу, что Лионель Месси — мой любимый игрок всех времён. На его игру приятно смотреть. Хорошо, что он до сих пор выступает, можно следить за ним. Есть игроки, которых немного застал, например Зинедин Зидан и Роналдиньо, их игра тоже была приятна глазу. Но если я должен выбрать кого-то одного, то это будет Лионель Месси», — сказал Гюндоган в видео YouTube-канала SKY HD Oficial.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».
- 14 февраля 2021
-
11:23
-
11:10
-
11:08
-
11:01
-
10:40
-
10:38
-
10:24
-
10:01
-
09:56
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
05:10
-
04:52
-
04:14
-
03:51
-
03:34
-
03:10
-
02:12
-
01:54
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:49
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:25
-
00:20
-
00:12
- 13 февраля 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:41
-
23:27