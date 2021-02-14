Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гюндоган: Месси — мой любимый игрок всех времён

Гюндоган: Месси — мой любимый игрок всех времён
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о любимом игроке всех времён.

«Хороший вопрос. Скажу, что Лионель Месси — мой любимый игрок всех времён. На его игру приятно смотреть. Хорошо, что он до сих пор выступает, можно следить за ним. Есть игроки, которых немного застал, например Зинедин Зидан и Роналдиньо, их игра тоже была приятна глазу. Но если я должен выбрать кого-то одного, то это будет Лионель Месси», — сказал Гюндоган в видео YouTube-канала SKY HD Oficial.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».

Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону» в Примере
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021