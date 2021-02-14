Гюндоган: Месси — мой любимый игрок всех времён

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о любимом игроке всех времён.

«Хороший вопрос. Скажу, что Лионель Месси — мой любимый игрок всех времён. На его игру приятно смотреть. Хорошо, что он до сих пор выступает, можно следить за ним. Есть игроки, которых немного застал, например Зинедин Зидан и Роналдиньо, их игра тоже была приятна глазу. Но если я должен выбрать кого-то одного, то это будет Лионель Месси», — сказал Гюндоган в видео YouTube-канала SKY HD Oficial.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца контракта остаётся менее полугода. СМИ сообщают, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити».