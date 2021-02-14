«Монако» без Головина потерял очки в матче с «Лорьяном»

«Монако» принимал «Лорьян» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Фонвьее и завершилась вничью со счётом 2:2.
Счёт был открыт на седьмой минуте встречи. Гости получили право пробить пенальти, к мячу подошёл нападающий Теремас Моффи и реализовал одиннадцатиметровый. Монегаски смогли сравнять счёт на 48-й минуте матча, также заработав и реализовав пенальти. Автором гола стал форвард Виссам Бен-Йеддер. Однако «Лорьян» вновь смог выйти вперёд. На 62-й минуте Моффи оформил дубль в этом матче. Точку поставил Бен-Йеддер. Как и Моффи, он стал автором дубля.
Таким образом, «Монако» набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лорьян» (23) — на 17-м месте. Лидером является «Пари Сен-Жермен» (54).
- 14 февраля 2021
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