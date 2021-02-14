Голы Пабло и Иосифова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов»

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В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл «Ростов». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Пабло Кастро, замкнув головой подачу защитника Мацея Рыбуся с углового. На 23-й минуте полузащитник Никита Иосифов увеличил преимущество «железнодорожников», ему ассистировал защитник Ведран Чорлука. Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник «Ростова» Данил Глебов.

В первом матче игрового дня московский «Локомотив» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась победой грузинской команды со счётом 4:0.

Московский «Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (32) — пятый.