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Голы Пабло и Иосифова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов»

Голы Пабло и Иосифова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов»
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл «Ростов». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл защитник «Локомотива» Пабло Кастро, замкнув головой подачу защитника Мацея Рыбуся с углового. На 23-й минуте полузащитник Никита Иосифов увеличил преимущество «железнодорожников», ему ассистировал защитник Ведран Чорлука. Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник «Ростова» Данил Глебов.

В первом матче игрового дня московский «Локомотив» встречался с тбилисским «Локомотивом». Встреча прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась победой грузинской команды со счётом 4:0.

Московский «Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (32) — пятый.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 февраля 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
1:0 Пабло – 14'   2:0 Иосифов – 23'   2:1 Глебов – 79'
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