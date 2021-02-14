Артета: доволен выступлением «Арсенала» в матче с фантастическим соперником

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микль Артета прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (4:2).



«Я очень доволен результатом и очень, очень доволен выступлением своей команды в матче с фантастическим соперником. Мы хорошо справлялись с ситуацией на поле.



В перерыве я сказал своим футболистам, что „Лидс“ — команда, которая никогда не сдастся и бросит все силы, чтобы спасти матч.



Здорово, что сегодня мы забили четыре мяча. Меня порадовало количество созданных моментов и как забивались голы. Такие голы придают уверенность в себе, когда ты играешь с командой, которая постоянно прессингует.



Эдегор прекрасно проявил себя, выйдя в старте в сегодняшнем матче. Он был великолепен», — цитирует Артету BBC.

Видео четвёртого гола «Арсенала» в ворота «Лидса»

Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.