Артета: доволен выступлением «Арсенала» в матче с фантастическим соперником

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микль Артета прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (4:2).
«Я очень доволен результатом и очень, очень доволен выступлением своей команды в матче с фантастическим соперником. Мы хорошо справлялись с ситуацией на поле.
В перерыве я сказал своим футболистам, что „Лидс“ — команда, которая никогда не сдастся и бросит все силы, чтобы спасти матч.
Здорово, что сегодня мы забили четыре мяча. Меня порадовало количество созданных моментов и как забивались голы. Такие голы придают уверенность в себе, когда ты играешь с командой, которая постоянно прессингует.
Эдегор прекрасно проявил себя, выйдя в старте в сегодняшнем матче. Он был великолепен», — цитирует Артету BBC.
Видео четвёртого гола «Арсенала» в ворота «Лидса»
Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.
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