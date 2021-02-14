«Фулхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю игрока, дебютировавшего в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Фулхэм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 48-й минуте, счёт открыл нападающий «дачников» Джош Майя, в подкате замкнувший прострел во вратарскую Ола Эйны.

Видео первого гола Джоша Майя в составе «Фулхэма»

На 65-й минуте удар полузащитника гостей Харрисона Рида из-за штрафной пришёлся в штангу, но отскок получился прямо на Джоша Майя, который без помех оформил дубль.

Видео второго гола 22-летнего нигерийца в матче с «Эвертоном»

1 февраля 2021 года, в последний день зимнего трансферного окна, Джош Майя, являющийся воспитанником «Сандерленда», вернулся в английский футбол, перейдя на оставшуюся часть сезона-2020/2021 на правах аренды из «Бордо» в «Фулхэм». Нигериец, выйдя на замену, уже успел сыграть 11 минут в матче 23-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед», однако в матче с «Эвертоном» он впервые в карьере вышел в стартовом составе на матч английской Премьер-лиги.

Подопечные Карло Анчелотти в 22 матчах набрали 37 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм», сыграв 24 матча (17) — на 18-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.