В список целей «Баварии» попали полузащитники «Боруссии» М, «Ренна» и «Интера»

Стали известны ближайшие трансферные цели мюнхенской «Баварии» после официального объявления о сделке по приобретению Деотшанкюля Юпамекано из «РБ Лейпциг».



Как сообщает журналист SportBILD Кристиан Фальк в «Твиттере», мюнхенцы интересуются хавбеком мёнхенгладбахской «Боруссии» Флорианом Нойхаусом, французского «Ренна» Эдуардо Камавинжой и Люсьеном Агумом из «Интера», который выступает в аренде за «Специю». Также подтверждается ранее опубликованная информация британских СМИ об интересе «Баварии» к защитнику «Норвича» Максимилиану Ааронсу.

Напомним, что за Юпамекано «Бавария» заплатила «Лейпцигу» € 42 млн, а сам футболист подписал контракт до 2026 года. Игроком интересовались лондонский «Челси», «Ливерпуль» и французский «Пари-Сен Жермен».