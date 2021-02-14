«Бавария» объявила о подписании Юпамекано

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано продолжит карьеру в «Баварии». С игроком подписан контракт сроком до 2026 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев. Футболист начнёт выступать за чемпиона Германии с 1 июля 2021 года.

«Мы счастливы, что смогли приобрести Дайота Юпамекано для «Баварии». Дайот станет очень важным строительным блоком для нашей команды в ближайшие годы, мы уверены в этом", — цитирует спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича пресс-служба мюнхенцев.

Сообщалось, что главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик также принимал участие в переговорах и убеждал игрока выбрать именно немецкий клуб. Напомним, Юпамекано выбирал также между «Челси» и «Ливерпулем».



Сообщалось, что «Бавария» заплатит «Лейпцигу» € 42 млн. Помимо названных клубов, приобрести Деотшанкюля хотели «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал».