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«Локомотив» подтвердил переход Ильи Берковского в «Нижний Новгород»

«Локомотив» подтвердил переход Ильи Берковского в «Нижний Новгород»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский продолжит карьеру на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

20-летний российский хавбек будет защищать цвета «Нижнего Новгорода» до конца сезона-2020/2021. Команда, набрав в 26 матчах 58 очков, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. У ближайшего преследователя, «Крыльев Советов», в активе 55 очков.

Напомним, в конце июля 2020 года Берковский стал игроком московского «Торпедо». На странице «Торпедо» в «Инстаграме» публикацию о трансфере Ильи сопроводили хештегом #ОнБудетКручеГоловина. В конце декабря 2020 года Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Игрок подписал с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года.

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