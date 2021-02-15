«Локомотив» подтвердил переход Ильи Берковского в «Нижний Новгород»
Полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский продолжит карьеру на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».
20-летний российский хавбек будет защищать цвета «Нижнего Новгорода» до конца сезона-2020/2021. Команда, набрав в 26 матчах 58 очков, занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. У ближайшего преследователя, «Крыльев Советов», в активе 55 очков.
Напомним, в конце июля 2020 года Берковский стал игроком московского «Торпедо». На странице «Торпедо» в «Инстаграме» публикацию о трансфере Ильи сопроводили хештегом #ОнБудетКручеГоловина. В конце декабря 2020 года Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Игрок подписал с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года.
«Локомотив» отдал Берковского в аренду в «Нижний Новгород»
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:26
-
19:21
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:16
-
18:10
-
18:02
-
17:52
-
17:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам