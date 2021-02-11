«Локомотив» отдал Берковского в аренду в «Нижний Новгород»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о переходе в команду полузащитника «Локомотива» Ильи Берковского.
«Берковского мы подписали. 11 февраля он прибудет в расположение команды в Турции. Это аренда с правом выкупа, как и в случае с Гогличидзе и Янсане. Как удалось договориться? Главный аргумент — наше место в таблице, наша команда, то, что мы стремимся в Премьер-Лигу. У футболистов есть интерес помочь в этой задаче. И задержаться в РПЛ. Кроме того заключаем контракт с грузинским нападающим Бекой Кавтарадзе из «Сабуртало», который хорошо проявляет себя», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».
Берковский стал игроком московского «Торпедо» в конце июля 2020 года. На странице «Торпедо» в «Инстаграме» публикацию о трансфере Ильи сопроводили хештегом #ОнБудетКручеГоловина. В конце декабря Илья Берковский стал игроком «Локомотива». Игрок подписал с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года.
- 11 февраля 2021
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