«Вест Хэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте защитник «клинков» Крис Башам в собственной штрафной толкнул в спину полузащитника хозяев Джесси Лингарда, за что судья назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал капитан «молотобойцев» Деклан Райс.
Видео пенальти в исполнении Деклана Райса
На 58-й минуте левый латераль «Вест Хэма» Аарон Крессвел от угла поля совершил подачу к линии вратарской, где Исса Диоп, продавив соперника, головой переправил мяч в сетку ворот.
Окончательный счёт на 96-й минуте установил защитник хозяев Райан Фредерикс.
«Вест Хэм» набрал в 24 матчах 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.
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