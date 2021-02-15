«Вест Хэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте защитник «клинков» Крис Башам в собственной штрафной толкнул в спину полузащитника хозяев Джесси Лингарда, за что судья назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал капитан «молотобойцев» Деклан Райс.

Видео пенальти в исполнении Деклана Райса

На 58-й минуте левый латераль «Вест Хэма» Аарон Крессвел от угла поля совершил подачу к линии вратарской, где Исса Диоп, продавив соперника, головой переправил мяч в сетку ворот.

Видео гола Исса Диопа

Окончательный счёт на 96-й минуте установил защитник хозяев Райан Фредерикс.

Видео гола Райана Фредерикса

«Вест Хэм» набрал в 24 матчах 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.